عاجل: الحكومة ”الشرعية“ تعلن عن شرط وحيد لحضور اجتماع ”جده“ والحوار مع ”المجلس الانتقالي الجنوبي“

الأربعاء 14 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الأربعاء 14 اغسطس/آب، عن شرطا وحيدا للدخول في حوار مع ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، وفق الدعوة التي وجهتها المملكة العربية السعودية.

ونقل حساب الخارجية في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، عن نائب وزير الخارجية محمد عبد الله الحضرمي تأكيده ضرورة الالتزام بانسحاب قوات ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ من المناطق التي سيطروا عليها في عدن، جنوبي البلاد، قبل أي حوار.

وقال ”الحضرمي“: ”رحبت الحكومة بالدعوة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن، ولكن يجب أولا أن يتم الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل أي حوار".

وأحكمت قوات "المجلس الانقلابي الجنوبي" الانفصالي السبت الفائت سيطرتها على كامل مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات تابعة للحكومة الشرعية، استمرت لمدة أربعة أيام أسفرت عن مقتل 40 شخص وإصابة 260 آخرين، وفق بيان للأمم المتحدة الأحد.

فيما طالب التحالف، الانتقالي الجنوبي بسحب قواته من المواقع التي سيطر عليها وهدد بشن ضربات على تلك القوات إن لم تستجب لمطالبه، وهو ما رفضه الانفصاليون، ودفع التحالف إلى شن ثلاث ضربات جوية يوم الأحد وصفها مطلعون وسكان بالـ"تحذيرية" كونها استهدفت أماكن خالية في قصر رئاسة الجمهورية ومعسكر في عدن سيطرت عليهما قوات الانتقالي المدعومة من الإمارات العربية المتحدة.