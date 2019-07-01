بالأسماء .. قرارات عاجلة تطيح بـ «خونة الشرعية» بعدن والميسري يحدد اسم أبرز مسئول تورط في الانقلاب ويحيله للتحقيق ويكلف لخشع بمهمة جديدة

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اطاح وزير الداخلية اليمني احمد الميسري الثلاثاء، بعدد من المسئولين الامنيين شاركوا وخططوا لانقلاب عدن الذي نفذته مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي .
وأصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالحكومة الشرعية المهندس أحمد الميسري (الذي اخرج من عدن الى الرياض بعد احداث عدن الأخيرة) عددا من القرارات تضمت إقالة قيادات امنية في عدن ولحج شاركت في الانقلاب بعدن.
ومن أبرز تلك القرارات اقالة شلال شائع من منصبه كمدير لشرطة محافظة عدن وأحالته للتحقيق لمشاركته المباشرة بالانقلاب وقائد قوات الامن الخاصة.
وقاد الميسري قوات الحكومة الشرعية وواجه الانقلابيين الانفصاليين قبل ان تحسم المواجهات لصالح مليشيات الانتقالي وتم اخرج الميسري ووزير النقل وقائد المنطقة الرابعة الى السعودية.
وجاء التعيينات وفقاً لوثائق اطلع عليها مأرب برس وتداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على النحو التالي:
-قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري رقم (01) بتكليف العميد سليمان ناصر سليمان الزامكي قائدا لقوات الأمن الخاصة لمحافظات عدن لحج أبين الضالع (القائد السابق اعلن انضمامه لما يسمى المجلس الانتقالي).
-قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري رقم (02) بتكليف العميد حسن محمد شكري بإدارة شرطة محافظة لحج لحين صدور قرار التعيين .
-قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري رقم (03) بتكليف العميد ناصر محمد محسن الشوحطي بإدارة شرطة محافظة عدن لحين صدور قرار التعيين ..
-قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري يعزل اللواء شلال علي شائع من منصبه كمدير لشرطة محافظة عدن وأحالته للتحقيق لمشاركته المباشرة بالانقلاب الذي تم تنفيذه على مؤسسات الدولة بقوة السلاح وإعطاءه التعليمات لعدد من الوحدات لشرطة محافظة عدن للمشاركة بالانقلاب .
-وقضت المادة الثانية من هذه القرارات بتكليف نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع بالإشراف على دور الاستلام والتسليم وتمكين المعينين من مهامهم.
-فيما قضت المادة الثالثة من القرارات بالعمل بها من تاريخ صدورها في 13/ اغسطس / 2019.