ألميسري يقيل شلال شائع و يحيله للتحقيق

الأربعاء 14 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالحكومة الشرعية م.أحمد الميسري عددا من القرارات تضمت إقالة قيادات امنية شاركت في الانقلاب بعدن.

وكان أبرز تلك القرارات اقالة شلال شائع من منصب هكمدير لشرطة محافظة عدن وأحالته للتحقيق لمشاركته المباشرة بالانقلاب

وجاء في التعيينات وفقاً للوثائق التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي:

قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري رقم (01) بتكليف العميد سليمان ناصر سليمان الزامكي قائدا لقوات الأمن الخاصة لمحافظات عدن لحج أبين الضالع.

قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري رقم (02) بتكليف العميد حسن محمد شكري بإدارة شرطة محافظة لحج لحين صدور قرار التعيين .

قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري رقم (03) بتكليف العميد ناصر محمد محسن الشوحطي بإدارة شرطة محافظة عدن لحين صدور قرار التعيين ..

قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري يعزل اللواء شلال علي شائع من منصبه كمدير لشرطة محافظة عدن وأحالته للتحقيق لمشاركته المباشرة بالانقلاب الذي تم تنفيذه على مؤسسات الدولة بقوة السلاح وإعطاءه التعليمات لعدد من الوحدات لشرطة محافظة عدن للمشاركة بالانقلاب .

وقضت المادة الثانية من هذه القرارات بتكليف نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع بالإشراف على دور الاستلام والتسليم وتمكين المعينين من مهامهم فيما قضت المادة الثالثة من القرارات بالعمل بها من تاريخ صدورها في 13/ اغسطس / 2019.