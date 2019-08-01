إعلامي ”الانتقالي الجنوبي“ ومراسل قناة إماراتية يهاجم السفير السعودي ”آل جابر“ ويصفه بـ”الجاهل المغرور“

الثلاثاء 13 أغسطس-آب 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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هاجم عضو المكتب الإعلامي للمجلس الانتقالي الجنوبي ومراسل قناة ”سكاي نيوز“ الاماراتية في عدن، نبيل القعيطي، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن ”محمد آل جابر“ واتهمه بـ”نشر الفتن والاحقاد في الجنوب“.

وفي منشور على ”فيسبوك“ رصده ”مأرب برس“، قال ”القعيطي“: ”السفير السعودي يحرك سلاحفة الاعلامية بالجنوب لنشر الفتن والمناطقية والأحقاد لاجل ضرب القضية الجنوبية بنسيجها الاجتماعي“.

واختتم ”القعيطي“ منشوره بالقول: ”راجعو آل جابر الجاهل المغرور“.

ويأتي هجوم ”القعيطي“ على السفير ”آل جابر“ يأتي في سياق حملة منظمة يتبناها ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، تجاه السعودية وقياداتها ورموزها.

وأحكمت قوات "المجلس الانقلابي الجنوبي" الانفصالي السبت الفائت سيطرتها على كامل مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات تابعة للحكومة الشرعية، استمرت لمدة أربعة أيام أسفرت عن مقتل 40 شخص وإصابة 260 آخرين، وفق بيان للأمم المتحدة الأحد.

فيما طالب التحالف، الانتقالي الجنوبي بسحب قواته من المواقع التي سيطر عليها وهدد بشن ضربات على تلك القوات إن لم تستجب لمطالبه، وهو ما رفضه الانفصاليون، ودفع التحالف إلى شن ثلاث ضربات جوية يوم الأحد وصفها مطلعون وسكان بالـ"تحذيرية" كونها استهدفت أماكن خالية في قصر رئاسة الجمهورية ومعسكر في عدن سيطرت عليهما قوات الانتقالي المدعومة من الإمارات العربية المتحدة.