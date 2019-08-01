الاعلان عن مقتل 10 قادة حوثيين بصنعاء (تعرف على أسمائهم)

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أعلنت قوات الجيش الوطني، الثلاثاء 13 اغسطس/آب، مقتل عدد من قيادات مليشيا الحوثي الميدانية في مواجهات اندلعت، الاثنين، بجبهة نهم (شرق صنعاء).
وذكر "المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء" أن قوات الجيش الوطني نفذت عدة هجمات ارتدادية سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين بينهم 10 من القيادات الميدانية.
وأشارت المصادر إلى أن من بين القتلى الذين سقطوا في صفوف الحوثيين 18 مسلحاً من مديرية أرحب.
المصادر أكدت أن عدد القتلى بلغ أكثر من ٣٦ قتيلاً وأكثر من ٦٩جريحاً في ذات الجبهة في معارك اليومين الماضيين.
أسماء القيادات الميدانية الحوثية التي لقت مصرعها
1- يحي مقبل حسين المكروب - المشرف المالي في المديرية
2 - صادق محمد صالح جحام - مشرف قرية القصبة بشعب أرحب
3 - عبدالله محمد محمد الحياسي - قيادي ميداني
4- الحكم عبدالله أحمد العومري - مسؤول قرية عومره
5- علوي علي علوي الجنيد
6- عبدالله محمد قاسم البريهي - قيادي ميداني
7- -محمد داحش حسين علي القصير قيادي ميداني
8- محمد هادي احمد المهرس - قيادي ميداني
9 صالح محمد صالح ابو مريم - قيادي ميداني
١٠- مأمون أحمد محسن ابو جعيل - قيادي ميداني