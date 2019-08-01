شاهد بالصور.. سقوط طائرة مسيرة في ”عمران“ أطلقها الحوثيين من ”صنعاء“

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صرح المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، اليوم الثلاثاء 13 اغسطس/آب، أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران اطلقت صباح اليوم من صنعاء طائرة بدون طيار، وسقطت بعد اقلاعها بمسافة (٣٥) كلم في محافظة عمران على الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء.
وأوضح العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بتبنيها للعمليات الإرهابية عبر وسائلها وادواتها الاعلامية ، ما يضعها وقادتها الارهابيين والمخططين لتنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية في طائلة المسؤوليه والمحاسبة القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني .
وأكد ان استمرار دعايتها الكاذبة بإعلانها استهداف مطار (أبها) الدولي يؤكد ما تم الايضاح عنه من قيادة القوات المشتركة للتحالف بإنه لم يعد أمامها الا الكذب و الترويج للأوهام سعياً لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية والدعاية لتضليل القبائل اليمنية للزج بابنائهم في معارك نتيجتها الموت والخسران ، خدمة لقيادة المليشيا ونظام إيران.
واختتم العقيد المالكي تصريحه بتأكيد قيادة القوات المشتركة للتحالف استمرارها في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعه لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الاقليمي والدولي .