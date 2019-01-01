لأول مرة وبعد انقلاب عدن : الحوثي ينفذ أخطر تحرك عسكري تجاه الجنوب ويصل أهم مناطقه والمعارك تشتعل

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مستغلة الوضع في عدن وما شهدته من انقلاب مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي الانفصالي؛ فتحت ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، جبهة جديدة باتجاه الجنوب .
مصادر عسكرية واعلامية متطابقة قالت ان المليشيات الحوثية فتحت حبهة قتال في منطقة يافع (التابعة لمحافظة لحج جنوب اليمن) انطلاقاً من محافظة البيضاء (وسط اليمن)، وذلك لأول مرة منذ بداية انقلاب الحوثيين على الشرعية في 2014.
ونقل مأرب برس عن المصادر قولها أن ميليشيا الحوثي شنت هجوماً واسعاً باتجاه منطقة السر في يافع فجر الثلاثاء.
وأكدت أن معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة، بين الحوثيين وتشكيلات عسكرية موالية للشرعية وبعضها غير نظامية كقوات ما يسمى الحزام الامني .
وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثي تهاجم أيضاً مواقع عسكرية باتجاه جبل صبر ومنطقة ريشان في شمال شرق يافع.
واشارت الى انه تم الدفع بتعزيزات من المقاومة الجنوبية إلى الجبهة في يافع لمواجهة هجوم الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.