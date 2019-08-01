لماذا تسعى إدارة ريال مدريد لمنع زيدان من الحديث لوسائل الإعلام؟

الإثنين 12 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عن عزم إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، منع المدير الفني للفريق الأول، الفرنسي "زين الدين زيدان"، من التحدث لوسائل الإعلام عقب المباريات في المواجهات الودية خلال الاستعداد للموسم الجديد 2019-2020.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الملكي تبحث عن حل يعفي المدرب الفرنسي من التحدث، من أجل حمايته من العصبية التي انتابته مؤخرا خلال المؤتمرات الصحفية، بسبب الأسئلة التي يتلقاها من الصحفيين حول الانتقالات.

وأشارت إلى أن إدارة ريال مدريد ترغب في تجنيب "زيدان" الجدل مع وسائل الإعلام حول الحديث عن الانتقالات والتعاقدات، ومن سيغادر من اللاعبين، لأن تلك الأمور هي التي تسببت في إثارة أعصابه بالفترة الأخيرة.

وكان "زيدان" قد تحدث في المؤتمرات الصحفية التالية للمباريات التي شارك فيها الميرينغي بكأس الأبطال الدولية الودية، لأن ذلك كان منصوصا عليه في عقده، لكنه لم يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مباريات كأس أودي، فلم يظهر للحديث قبل مواجهة توتنهام، أو فناربخشه، أو سالزبورغ.