5 أرقام مميزة من وحي الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي

الإثنين 12 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-وكالات

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اختتمت منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ"، موسم 2019-2020، مساء الأحد، وتصدر حامل اللقب، مانشستر سيتي، جدول المسابقة، بعدما دك شباك مستضيفه نورويتش سيتي، بخماسية نظيفة.

وفي هذا الإطار، نستعرض حقائق وأرقاما مثيرة من الجولة الأولى للبريميرليغ، وجاءت على النحو التالي:

لأول مرة، التقى ليفربول مع نورويتش سيتي منذ فوز فريق المدرب الألماني "يورغن كلوب" على الأخير بنتيجة 5-4، على ملعب "كارو رود"، في يناير/كانون الثاني 2016.

نجح مان السيتي بعد فوزه على وست هام، بخماسية، في تحقيق رقما مميزا حيث حقق الفريق الفوز في أول مباراة في الموسم التاسع تواليا في "بريميرليغ" و هو رقم قياسي لم يحققه أي فريق من قبل.

سجل مهاجم توتنهام، "هاري كين"، هدفين في الفوز على أستون فيلا وأصبح اللاعب مسجلا 6 أهداف في ستة مواجهة أمام أستون فيلا، بالدوري الإنجليزي.

فوز أرسنال على نيوكاسل، عرف مشاركة "ريس نيلسون" و"جو ويلوك" ليصبحا أصغر ثنائي يشارك في مباراة للغانرز، منذ فبراير/شباط 1998.

فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي، برباعية نظيفة، يعتبر الأعلى على حساب البلوز في مباراة رسمية منذ الفوز بنفس النتيجة في مارس/آزار 1965.