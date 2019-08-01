بايرن ميونخ يعثر على بديل غير متوقع لريبيري وروبن

الإثنين 12 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-وكالات

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يبدو أن إدارة بايرن ميونخ الألماني قد استسلمت لفكرة صعوبة التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب "كالوم هودسون أودوي" بسبب تمسك تشيلسي به ومع جناح مانشستر سيتي، الدولي الألماني "ساني" بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وقامت بتغيير وجهتها إلى الكرواتي "إيفان بيريسيتش"، جناح نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألماني، فإن "بيريسيتش" تواجد صباح الإثنين، في ألمانيا وأجرى الفحوصات الطبية اللازمة في بايرن، تمهيدًا للانضمام لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال "بيريسيتش" عقب خروجه ومواجهته للصحافة: "نعم، لقد قمت بالاختبارات الطبية".

وتشير تقارير صحفية إلى أن إنتر ميلان وافق على رحيل "بيريسيتش" إلى بايرن على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين يورو، مع حق الشراء بنهاية الموسم مقابل 20 مليونا.

وشارك "بيريسيتش"، البالغ من العمر 30 عامًا، في 45 مباراة الموسم الماضي مع إنتر ميلان، سجل فيها 9 أهداف وصنع 8، علمًا بأن عقده مع النيراتزوري ينتهي صيف العام 2022.

وتكثف إدارة بايرن ميونخ من جهودها للتعاقد مع لاعب جناح مميز لتعويض رحيل الثنائي الهولندي "روبن" للاعتزال والفرنسي "ريبيري" لانتهاء عقده.