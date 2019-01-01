قبل مواجهة ليفربول وتشيلسي.. 10 أرقام قياسية عن السوبر الأوروبي

الإثنين 12 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تترقب جماهير كرة القدم حول العالم مواجهة كأس السوبر الأوروبي 2019، بين ليفربول الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا، ومواطنه تشيلسي، بطل الدوري الأوروبي، وذلك على ملعب "فودافون أرينا" بالعا

وهذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يجمع فيها السوبر الأوروبي بين ناديين إنجليزيين، والمرة الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد، وكانت المرة الأولى في عام 1990، عندما تغلب ميلان على سامبدوريا.

وفي هذا الإطار نستعرض أبرز 10 أرقام قياسية عن كأس السوبر الأوروبي:

- برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي أكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة بواقع (5 مرات)، مقابل (4 مرات) لريال مدريد و(3 مرات) لليفربول وأتلتيكو مدريد.

- أكثر الأندية التي خسرت السوبر الأوروبي فهي برشلونة وإشبيلية بواقع (4 مرات)، و(3 مرات) لكل من ريال مدريد وبورتو ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.

- أكثر الدول تتويجًا بالسوبر الأوروبي فهي إسبانيا بواقع (15 مرة)، مقابل (9 مرات) لإيطاليا و(7 مرات) لإنجلترا و(3 مرات) لبلجيكا و(مرتين) لهولندا.

- أكثر اللاعبين تتويجاً بالسوبر الأوروبي، الإيطالي (باولو مالديني) والبرازيلي (داني ألفيس)، بواقع (4 مرات).

- أكثر الأندية مشاركة في السوبر الأوروبي، برشلونة الإسباني في الصدارة بـ(9 مرات) مقابل (7 مرات) لكل من ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني (6 مرات).

- يحمل مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، "دييغو كوستا"، الرقم القياسي في تسجيل أسرع هدف في تاريخ السوبر الأوروبي، وذلك بعد دقيقة و49 ثانية في شباك ريال مدريد الإسباني، في عام 2018.

- نجم وقائد برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين، "ميسي"، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في السوبر الأوروبي (مرتين)، وكان ذلك عامي 2009 و2015.

- توجت الأندية أبطال دوري أبطال أوروبا بلقب السوبر الأوروبي (23 مرة)، بينما توجت الأندية بطلة الدوري الأوروبي أو كأس الاتحاد الأوروبي بالمسمى القديم بـ(8 مرات).

- أكبر نتيجة كانت فوز برشلونة الإسباني على مواطنه إشبيلية، (5-4)، في عام 2015، أما أكبر فارق في النتيجة فكان فوز إشبيلية على برشلونة، (3-0) في عام 2006، وفوز أتلتيكو مدريد الإسباني على تشيلسي الإنجليزي، (4-1)، في عام 2012.

- 5 أشخاص تمكنوا من التتويج بلقب البطولة كلاعب وكمدرب وهم: الإيطالي "كارلو أنشليوتي" والإسباني "بيب غوارديولا" والأرجنتيني "دييغو سيميوني" والإسباني "لويس إنريكي" والفرنسي "زين الدين زيدان".