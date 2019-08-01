قوانين الخصوصية قد تكلف فيسبوك ملايين الدولارات

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ذكرت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن شركة "فيسبوك" قد تتعرض لغرامات بملايين الدولارات بسبب دعاوى مرفوعة ضدها تتهمها بانتهاك قوانين خصوصية المستخدمين.
ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن دعاوى جماعية رفعت ضد شركة "فيسبوك" منذ عام 2015 تتهم الشركة بمخالفتها قوانين خصوصية البيانات البيومترية للمستخدمين في ولاية إلينوي.
ويشير المدعون إلى أن "فيسبوك استغلت ميزة Tag Suggestions لجمع بيانات تتعلق بصور مستخدمي موقعها الشهير للتواصل الاجتماعي وأصدقاء هؤلاء المستخدمين على الموقع، دون موافقتهم".
كما أن محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الأمريكية قد تفرض على "فيسبوك" غرامات هائلة بسبب المخالفات المذكورة، وقد تجبرها على تعويض كل مستخدم لها في ولاية إلينوي، كانت قد أساءت استعمال بيانات صوره عن غير قصد بمبلغ 1000 دولار، أما المستخدمون الذي تعمدت "فيسبوك" إساءة استعمال بياناتهم فقد تضطر لتعويض كل منهم بمبلغ 5000 دولار.
وكانت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية قد أكدت منذ مدة أن شركة "فيسبوك" ستدفع أيضا غرامة قدرها 5 مليارات دولار لانتهاكها حقوق المستخدمين وتسريبها لبياناتهم.