مأرب تُسَير قافلة عيدية للمرابطين في جبهة ”قانية“

الإثنين 12 أغسطس-آب 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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انطلقت من مدينة مأرب صباح اليوم الاثنين قافلة عيدية متنوعة مقدمة من مؤسسة وطن التنموية لأبطال الجيش الوطني المرابطين في جبهة قانية بمحافظة البيضاء تحت شعار " اعيادنا جبهاتنا ".

واحتوت القافلة على 20 رأس غنم وكميات كبيرة من حلويات ومكسرات وهدايا عيدية متنوعة بهدف مشاركة قيادات وصف وافراد الجيش الوطني من محوري ذمار والبيضاء اجواء وفرحة العيد في كل مواقعهم.

كما تم تقديم مبالغ رمزية للجنود للتعبير عن الشكر التقدير، لما يقوم به هؤلاء الأبطال المرابطين في جبهة قانية وكافة الجبهات والميادين دفاعا عن الوطن.

وقام المشاركون في القافلة بزيارة المرابطين في الخطوط الامامية لجبهة قانية وتبادلوا التهاني معهم بهذه المناسبة العظيمة لرفع معنوياتهم وتعزيز صمودهم في مواجهة مليشيات الحوثي وإنهاء إنقلابها الدموية واستعادة الوطن وتطهيره من سيطرة تلك المليشيات الارهابية