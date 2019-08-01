شاهد بالصور.. مليشيا الانقلاب في ”عدن“ تنهب منزل محافظ البنك المركزي ”حافظ معياد“ وتسرق مقتنياته الشخصية و”الحراك الجنوبي“ يحذر ويطالب ”الرياض“ بتدخل عاجل

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أفادت مصادر محلية، الاثنين 12 اغسطس/آب، بقيام مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ باقتحام منزل محافظ البنك المركزي حافظ معياد في مدينة عدن (جنوب اليمن).
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان مليشيا الانقلاب اقتحمت منزل محافظ البنك المركزي حافظ معياد، الواقع بمنطقة ”كريتر“ وقامت بسرقة محتوياته ومقتنياته الشخصية.
بدوره، حذر المجلس الاعلى للحراك الثوري من تمادي مليشيات ”المجلس الانتقالي“ في مداهمة منازل قيادات المقاومة الجنوبية منذ سيطرتهم على العاصمة عدن وملاحقة المعارضين السياسيين للنهج العسكري الذي اختطه المجلس ويتحمل وحده المسؤولية التاريخية عن تبعات ذلك.
وقال المجلس في بلاغ صحفي انه جرت مداهمات ليلية شملت منازل عدد من قيادات المقاومة ابرزهم سليمان الزامكي واديب العيسي ناهيك عن تعرض منازل قيادات الشرعية الجنوبيين ومؤسسات ومعسكرات الدولة الجنوبية الناشئة للنهب والسرقة في مشهد يمثل ”انتكاسة لمشروع التصالح والتسامح الجنوبي وعدم مسؤولية للحفاظ على ممتلكات دولتنا الناشئة“.
ودعا المجلس المملكة العربية السعودية للعب دور اكبر لوقف تنامي عمليات الانتقام السياسي الذي لامبرر له والذي سيقف حائلا امام العملية السياسية الجنوبية القادمة ويدخل الجنوب نفقا مظلما.
ولليوم الثالث على التوالي، تشهد مدينة عدن اقتحامات وأعمال نهبٍ وسلب واسعة لمنازل ومحلات مسؤولي الحكومة وأبناء المحافظات الشمالية ومؤسسات الدولة، تنفذها مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، الذي تمرد على الحكومة وسيطر على المدينة.