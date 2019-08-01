”التحالف“ يكشف تفاصيل مثيرة حول تصفية ”إبراهيم الحوثي“ شقيق زعيم المليشيا الإنقلابية

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كشف المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، الاثنين 12 اغسطس/آب، تفاصيل جديدة حول تصفية إبراهيم الحوثي، شقيق زعيم المليشيات الحوثية الانقلابية.
وقال العقيد المالكي، إن خلافات بين قيادات مليشيات الحوثي ” وراء مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم المليشيات الانقلابية الاسبوع الماضي.
وأضاف أن إبراهيم الحوثي “تعرض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة المليشيات وخلاف بين القيادات”، وفقا لما نشرته قناة “العربية”.
وأشار التحالف إلى أن “عملية تصفية شقيق زعيم الميليشيات تمت في أحد معاقل “الحوثيين” في حي حدة في صنعاء، موضحا أن “القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل”.
والجمعة الماضية 9 اغسطس/آب، نعت مليشيات الحوثي إبراهيم بدر الدين الحوثي، الذي قتل على يد ما أسمته بـ”العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي”.
وأكدت المليشيات، في بيان “أنها لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الحوثي”.