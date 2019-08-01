عاجل.. ”محمد بن زايد“ يتخلى عن ”المجلس الانقلابي الجنوبي“ ويوجه له صفعة مدوية

الإثنين 12 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 5882

قال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، الاثنين 12 اغسطس/آب، إن ”تحالف دعم الشرعية يقف بحزم ضد محاولة اختطاف اليمن“.

وأضاف ”بن زايد“ خلال لقاء جمعه بولي العهد السعودي محند بن سلمان، أن ”الإمارات والسعودية في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن المنطقة“.

وأكد أن العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية كانت ولا تزال وستظل علاقات متينة وصلبة، لأنها تستند إلى أسس راسخة ومتجذرة من الأخوة والتضامن والمصير المشترك، إضافة للإرادة السياسية لقيادتي البلدين الشقيقين وما يجمع بين شعبيهما من روابط الأخوة ووشائج المحبة والتقدير.

وتابع ”أن الإمارات والسعودية تقفان معاً بقوة وإصرار في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن دول المنطقة وحق شعوبها في التنمية والتقدم والرخاء“.

وأوضح أن التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة قام منذ تشكيله عام 2015 بدور تاريخي ووقف بحزم ضد محاولة اختطاف اليمن، وعمل ولا يزال من أجل يمن ينعم شعبه بالتنمية والتقدم، وسيظل التحالف العربي إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وكل ما يحقق مصالحه في حاضره ومستقبله“.

وأكد أن التوافق بين البلدين على المطالبة الفورية للأطراف اليمنية المتنازعة بتغليب لغة الحوار والعقل ومصلحة اليمن، معربا عن تقديره الكبير للحكمة التي أبدتها المملكة في دعوة الأطراف اليمنية في عدن إلى الحوار في المملكة.

وشدد محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على أن هذه الدعوة تجسد الحرص المشترك على استقرار اليمن، وتمثل إطاراً مهماً لنزع فتيل الفتنة وتحقيق التضامن بين أبناء الوطن الواحد، لأن الحوار هو السبيل الوحيد لتسوية أي خلافات بين اليمنيين.

ودعا الأطراف اليمنية المتنازعة إلى اغتنام الفرصة التي تتيحها الدعوة الكريمة للحوار والتعامل الإيجابي معها من أجل توافق يعلي مصلحة اليمن العليا.