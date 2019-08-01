شاهد.. مؤسسة إعلامية حكومية تنقلب على ”هادي“ وتعترف بـ”عيدروس“ رئيسا

الإثنين 12 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تصدرت صورة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الاثنين، الصحيفة الرسمية الحكومية "14 أكتوبر"، بدلا من الرئيس المعترف به دوليا "عبدربه منصور هادي".

واحتلت صورة "الزبيدي"، الصفحة الرئيسية للصحفية في عددها الأول عقب سيطرة الانفصاليين الجنوبيين على مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة لها.

وعرف "الزبيدي" نفسه في الصحيفة بـ"الرئيس"، ومهنئا الشعب الجنوبي بعيد الأضحى في الداخل والخارج.

وسيطرت قوات المجلس الانتقالي -التي تدعو لانفصال الجنوب- والحزام الأمني على قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، وطردت الحكومة الشرعية من المدينة.

وتأتي سيطرة القوات المدعومة إماراتيا على عدن بعد أيام من إعلان أبوظبي انسحاب قواتها من اليمن، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة من الإمارات لإخلاء مسؤوليتها عن "تحرك مرتقب ومخطط له ضد حكومة هادي".