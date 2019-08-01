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بالتزامن مع تصاعد أحداث عدن ..بن زايد يصل جدة وخالد بن سلمان في استقباله

الإثنين 12 أغسطس-آب 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة تتزامن مع تصاعد الأوضاع في مدينة عدة اليمنية.

وكان في استقبال ولي عهد أبوظبي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، في جدة، الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، والشيخ شخبوط بن نهيان سفير الإمارات لدى السعودية، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة أحمد بن عبدالله بن ظافر، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وجاءت زيارة ولي عهد أبوظبي إلى المملكة العربية السعودية بعد تصاعد الأوضاع في اليمن إثر سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يدعو إلى انفصال الجنوب، على عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المدعومة من التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن وتشارك فيه الإمارات.

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