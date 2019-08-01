شاهد : صور لصوص الانتقالي وهم ينهبون منازل المسئولين في عدن وأسماء أبرز 3 لصوص .. قبائل أبين تتداعى وشيخ قبلي يدعو لمغادرة عدن فورا

الإثنين 12 أغسطس-آب 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 2273

اقتحمت مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي الانفصالي خلال الساعات الماضية عددا من منازل مسئولين مدنيين وعسكريين في الحكومة الشرعية بالعاصمة عدن (جنوبي اليمن) .

وحصل مأرب برس على مجموعة صور تظهر لصوص الانتقالي وهم ينهبون المنازل بعد اقتحامها والعبث بها.

وكان منزل وزير الداخلية اليمني احمد الميسري اول تلك المنازل ، اعقبها حملة مداهمات ونهب للمنازل ازدادت منذ ليل امس الاحد ومازالت.

ونهبت مليشيات الانفصالي منزل العقيد الخضر المزنبر مدير دائره شئون الأفراد احد ابناء ابين في عدن ويتبع الشرعية .

وابرز المنازل التي تم اقتحامها ليل امس في ⁧ عدن ⁩ واغلبها لمسئولين من ابناء محافظة ابين هي :

‏- سليمان الزامكي - ابين

‏- خضر الوليدي- ابين

‏- اوس العود وزير النفط - شبوة

‏- رويس مجور - شبوة

‏- فضل المزبر - ابين

وقالت مصادر مأرب برس ان المداهمات اتركزت بشكل كبير على منازل ابناء محافظتي شبوة وابين.

واشارت المصادر ان حملات المداهمات تقف خلفها مايسمى قوات الحزام الامن ونفذتها كلا من : قوات الطوارئ بقيادة صامد المنصوب (سناح) ومكافحة الإرهاب بقيادة يسران مقطري و المقاومة الجنوبية بقيادة عبدالناصر البعوة (ابوهمام اليافعي) وجميعم موالون لما يسمى المجلس الانتقالي.

وفي كريتر تعرض مقر جمعية الإصلاح الإجتماعي الخيرية ( CSSW ) للاقتحام من قبل مليشيات الحزام الأمني ونهب كل محتوياتها .

* دعوة لمغادرة عدن

وجه الشيخ القبلي مقبل لكرش باعوضه نداء الى« اخوانه من ابناء ابين وشبوة يدعوهم الى مغادرة عدن فورا».

وجاء في نص النداء:

«مهلآ من شلها اليوم سوف يطرحها .. لقد علمتنا الحياه هكذا 'اخذتوها في يناير وسلمتوها الى باب اليمن فما اشبة الليله بالبارحه .فمن ايجابيات الانتقالي يوم امس تم اقتحام بيوت ابناء ابين وشبوة بيت احمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخليه وبيت الشيخ احمد العيسي نائب مدير مكتب الرئيس ورئيس الائتلاف الوطني ومنزل صالح الجبواني وزير النقل ومنزل اوس العود وزير النفط وتركوهم لكي يعبث بها المهمشيين .ف ياسلام عليكم هذا عمل ممتاز وبيت الجنوبي للجنوبي حلال .واقولها ل اخواني ابناء محافظتي شبوة وابين انقذوا انفسكم بالخروج من عدن قبل ان تبداء التصفيات بالبطاقه الشخصيه مثل ماحصل في يناير عام86م.واعلموا ان هذا ليس من باب التحريض وانما حقيقه مؤكدة والايام تنتظركم وان غدآ لناظرة قريب ».

* بيان ادانة

ادانت قبائل ابين اقتحام منزل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري.

وقالت في بيان وصل مأرب برس :«تداعى مشائخ وقبائل محافظة ابين لاجتماع عاجل للوقوف اما ماجرى لوزير الداخلية احمد الميسري من اعتداء واقتحام غير اخلاقي ولايمت للقبيلة والاعراف اليمنية الاصيلة بصلة من قبل مليشيات الحزام الامني التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي».

وادانت قبائل ابين ومشائخها وعقالها باشد عبارات الادانة هذه الحماقات التي ارتكبتها مليشيات الانتقالي والتعدي على حرمات المنازل واقتحامها دون مراعاة للاخلاق والاعراف القبلية السائدة في اليمن عموماً وابين على وجه الخصوص.

واعربت قبائل ابين عن بالغ اسفها لما وصل له حال بعض هؤلاء الذين يدعون تمثيل الجنوب الذين لايتورعون في انتهاك حرمات المنازل

وتأسف قبائل ابين ومشائخها وعقالها صمت الرئاسة غير المبرر امام هذه الاعمال اللاخلاقية ودعت الرئيس عبدربه منصورهادي الى الوقوف بحزم.امام.هذه الممارسات غير الانسانية وادانتها وايقاف مرتكبيها عند حدهم.

كما دعت قوات التحالف العربي (السعودية والامارات) الى ممارسة الضغوط على تلك المليشيات الانقلابية لتعود الى جادة الصواب والحق وايقاف عبثها في انتهاك حرمات المنازل وسرقة مابداخلها دون وجه حق عدا اختلاف هذه القيادات مع توجهات تلك المليشيات.

وحذرت قبائل ابين في نفس الوقت مليشيات الانقلاب بانها لن تسكت عن انتهاكها لمنزل ابنها البار احمد الميسري وكل منازل القيادات الابينية التي انتهكت حرماتها وعلى هذه المليشيات ان تسارع لاعلان اعتذارها الرسمي والعلني عن مابدر منها من انتهاك لمنزل معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والمنازل الاخرى تفادياً لاي امور قد تحدث مستقبلاً ولايحمد عقباها ،وقد اعذر من انذر.