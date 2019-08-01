القرشي : يكشف أهم سر وراء نجاح وزارة الاوقاف وسبب تميزها في إدارة مواسم الحج

الإثنين 12 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 صباحاً / مارب برس - مكة المكرمة

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أكد الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة المشرف العام على اللجان الميدانية، طارق القرشي، أن حجاجنا يقضون أيام التشريق في مشعر منى، بعد أن أدوا الركن الأعظم في مشعر عرفات يوم أمس السبت، وترافقهم ٢٢ لجنة من وزارة الأوقاف والإرشاد.

وأضاف الوكيل أن اللجان مهمتها متابعة تقديم الخدمات في أيام التشريق، والتهيئة لزيارة المدينة والعودة إلى أرض الوطن.

وقال الوكيل: إن كل الجهود التي بذلتها اللجان بقيادة معالي وزير الأوقاف الدكتور أحمد عطية، تكللت بالنجاح، وبشهادة حجاجنا.

وأردف أن موسم حج هذا العام قد شمل تحديثات مهمة في مستوى الخدمات، حرصا منا الحفاظ على مستوانا في الريادة.