إعلان عاجل من «التحالف» عقب إطلاق «الحوثيين» صاروخين من «عمران»

الإثنين 12 أغسطس-آب 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء أمس (السبت 10 أغسطس 2019م) صاروخين بالستيين من محافظة (عمران/مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقطت بعد إطلاقها داخل الأراضي اليمنية في محافظة (حجة/مديرية حيران).

وأوضح العقيد المالكي، حسب وكالة الانباء السعودية واس استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة العشرات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.