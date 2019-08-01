«التحالف» يعلن مصير طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون من «صنعاء» باتجاه المملكة

الإثنين 12 أغسطس-آب 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت، مساء اليوم الأحد، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صنعاء) باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل - بفضل الله -، وأن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

ولفت إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.

وجدد التأكيد على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء أمس (السبت 10 أغسطس 2019م) صاروخين بالستيين من محافظة (عمران / مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقطت بعد إطلاقها داخل الأراضي اليمنية في محافظة (حجة /مديرية حيران).

ووفقاً للمالكي يأتي ذلك إلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بتاريخ (8 أغسطس 2019م) عن استمرار إطلاق الميليشيا الحوثية للصواريخ البالستية باستخدام الأعيان المدنية، ومنها الصاروخ البالستي الذي تم إطلاقه من جامعة الإيمان (20 يونيو 2019م) بصنعاء وسقط في محافظة (الجوف)، والصاروخ البالستي الذي تم إطلاقه من (سوق الربوع) (7 أغسطس 2019م) بمحافظة (حجه) وسقط داخل المحافظة.

وأشار العقيد المالكي، استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة العشرات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.