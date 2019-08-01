احصل على تأشيرة الكترونية لدخول تركيا في 3 دقائق.

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ادخل الى الموقع الالكتروني www.evisa.gov.tr
ومن ثم
إدخل المعلومات الشخصية
وبيانات وثيقة السفر
وتواريخ الزيارة المتوقعة
ودفع الرسوم إلكترونيا.
كما يمكن الحصول على التأشيرة الإلكترونية من مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول
وفي حين أن التقديم على تأشيرة تركيا من خلال ممثلياتها الدبلوماسية في الخارج مفتوح للجميع، فإن الحصول على التأشيرة إلكترونيا، ومن المنافذ الحدودية التركية، يتطلب استيفاء بعض الشروط من مواطني بعض الدول.