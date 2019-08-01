سوق الانتقالات.. بيريشيتش من إنتر إلى بايرن ميونخ

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أفادت تقارير صحفية اليوم الأحد، بأن نادي إنتر ميلان، أعار الكرواتي إيفان بيريشيتش إلى بايرن ميونخ، الباحث عن تعويض رحيل جناحيه الفرنسي فرانك ريبيري، والهولندي آريين روبن.
وبحسب موقع "تي زي" الألماني، فإن اللاعب الكرواتي سيخضع "للفحص الطبي الروتيني في الأسبوع المقبل، وسيوقع عقده، ومن المحتمل أن يتدرب مع البايرن بدءا من الأربعاء"، أي قبل 48 ساعة من خوض البايرن مباراته الأولى في الموسم الجديد ضد هرتا برلين.
وقدرت تقارير إعلامية، قيمة عقد الإعارة بخمسة ملايين يورو، على أن يتضمن خيار التعاقد النهائي مقابل 20 مليون يورو.
وسبق لبيريشيتش (30 عاما)، أن خاض غمار الدوري الألماني بين عامي 2011 و2015، عندما دافع عن ألوان فريقي بوروسيا دورتموند الذي توج معه بثنائية الدوري والكأس المحليين عام 2012، وفولفسبورغ الذي فاز معه بكأس ألمانيا عام 2015.