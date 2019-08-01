تحركات ”خطيرة“ للانقلابيين في ”عدن“ ومصادر تكشف حقيقة انسحاب مليشياتهم من مواقع القوات الحكومية

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اكدت مصادر مطلعة، مساء الأحد 11 اغسطس/آب، ان المليشيات الانقلابية التابعة لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، لم تنسحب من ايا من المواقع التي سيطرت عليها.
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان ”مصفاة عدن والميناء بالبريقة مازالتا تحت سيطرة مليشيا المجلس الانقلابي، وكذلك مقار الألوية العسكرية“.
وأكدت ان ”مليشيا المجلس الانقلابي قامت بنهب السلاح الثقيل من معسكرات اللواء الثالث حماية، واللواء 39 مدرع، ومعسكر بدر، ونقلتها إلى معسكرات تابعة للمجلس في البريقة“.
وكانت قناة ”العربية“ قد قالت، في وقت مبكر من صباح اليوم، أن مسلحي المجلس الانتقالي، باشروا الانسحاب من المواقع التي سيطروا عليها سابقا في عدن، بعد استهداف أحد هذه المواقع من قبل قوات التحالف العربي.
وقصف التحالف العربي بقيادة السعودية، وفق لبيان له الأحد 11 آب/ أغسطس، مناطق قال إنها تشكل "تهديدا مباشرا، لأحد المواقع المهمة للحكومة الشرعية اليمنية".
ودعا بيان التحالف المجلس الانقلابي الجنوبي "للانسحاب الفوري والكامل من المواقع التي استولى عليها بالقوة"، مؤكدا أنه "سيتولى حماية المواقع التي ينسحب منها المجلس الانتقالي".