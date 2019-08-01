عقب لقاء العاهل السعودي بـ”هادي“ و”محسن“ و”معين“.. ”محمد بن سلمان“ يلتقي واحد من القيادات اليمنية الثلاثة منفردا بحضور رئيس جهاز الاستخبارات

الأحد 11 أغسطس-آب 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاحد 11 اغسطس/آب، بمسؤول يمني رفيع، بعد ساعات من الاجتماع الموسع الذي جمع القيادة اليمنية بالسعودية.

وتأتي هذه اللقاءات بعد التطورات المتسارعة في الساحة اليمنية، وتحديدا سقوط العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا "عدن" بيد مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“.

وأعلنت قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا السبت، سيطرتها على عدن، بعد معارك عنيفة لمدة 4 أيام، أدت لتراجع القوات الحكومية، وسيطرة ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" على المدينة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، ان ولي العهد محمد بن سلمان التقى في ”نيوم“ برئيس الوزراء معين عبدالملك، حيث استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها.

وأشارت الى ان اللقاء تم بحضور الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر.

الى ذلك، لتقى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة معين عبد الملك.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ”واس“، فإن اللقاء جرى في الديوان الملكي بقصر منى في مكة المكرمة.

وقالت الوكالة إن "اللقاء استعرض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وبخاصة على الساحة اليمنية، ومختلف الجهود تجاهها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار".

ولم تورد الوكالة مزيدا من التفاصيل حول اللقاء.

يأتي ذلك بعد ساعات من اتهام وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، مؤسسة الرئاسة والسعودية بالصمت إزاء انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، على الحكومة اليمنية في مدينة عدن.

وقال الميسري، في مقطع فيديو، إن مؤسسة الرئاسة اليمنية لم تكن موفقة في صمتها المريب عما حدث ويحدث في عدن، كما انتقد السعودية على صمتها 4 أيام، "وشريكنا في التحالف (الإمارات) يذبحنا من الوريد إلى الوريد".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن التحالف شن غارات على مواقع قال إنها تهدد القوات الحكومية في عدن.

والسبت، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة إماراتيا على معظم المواقع والمعسكرات التابعة للحرس الرئاسي الموالي للحكومة الشرعية.