الأمم المتحدة تعلن احصائية مرعبة لضحايا التمرد في ”عدن“

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أعلنت الامم المتحدة، اليوم الأحد 11 اغسطس/آب، مقتل وإصابة ثلاثمائة شخص، في نتيجة أولية للخسائر البشرية التي أسفرت عنها معارك انقلاب الانتقالي الاماراتي، التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن.
وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، في بيان له، اليوم، أن تقارير أولية أشارت إلى أن ما يصل إلى 40 شخصا قتلوا وأصيب 260 في مدينة عدن الساحلية جنوب البلاد، منذ الثامن من أغسطس آب عند اندلاع أحدث موجة من المعارك.
وكانت منظمة أطباء بلاحدود قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، استقبال نحو 119 جريح خلال 24 ساعة 62 منهم إصاباتهم حرجة.
وشهت مدينة عدن، معارك عنيفة على مدى أربعة أيام بين القوات الحكومية ومليشيا الانتقالي الجنوبي الانفصالي الذي سيطر على مؤسسات الدولة بدعم عسكري من الإمارات.