عاجل : الملك سلمان يلتقي هادي وقيادات الشرعية «تفاصيل اللقاء واسماء الشخصيات الرفيعة الحاضرة»

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التقى العاهل السعودي الملك سلمان اليوم الاحد الرئيس اليمني في مكة.
وقالت وكالة الانباء السعودية واس ان الملك سلمان التقى في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وبخاصة على الساحة اليمنية، ومختلف الجهود تجاهها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار،دون مزيد من التفاصيل.
حضر اللقاء من الجانب السعودي،الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.
كما حضره من الجانب اليمني نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، ودولة رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين
يأتي هذا اللقاء بالتزامن مع ما شهدته العاصمة عدن من انقلاب على الشرعية نفذته مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي ، وعقب دعوة وجهتها الرياض للحكومة والانتقالي لعقد لقاء عاجل في المملكة ، وبعد بيان من التحالف طلب من مليشيات الانتقالي سرعة الانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن وتوعد باستخدام القوة.