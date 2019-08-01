في اول ظهور له ..الميسري يكشف المستور.. بارك للامارات انتصارها واستنكر صمت الرئاسة

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كشف أحمد الميسري وزير الداخلية اليمني، في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، تفاصيل تنفيذ الإمارات الانقلاب الأخير في مدينة عدن جنوب اليمن.
جاء ذلك في كلمة مسجلة للميسري، اليوم، قبل مغادرة مدينة عدن (جنوب)، بثت على مواقع التواصل الاجتماعي، أقر فيها بالهزيمة ولكنه أكد أنها لن تكون المعركة الأخيرة.
وقال الميسري، إن السعودية صمتت على ما جرى لنا لمدة 4 أيام وشريكنا في التحالف (الإمارات) يذبحنا من الوريد للوريد.
وكشفت كلمة الميسري المستور، إذ قال إن الإمارات نفذت الانقلاب في عدن مستخدمة 400 عربة على الأقل، قادها قوات من المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً).
وتابع: "قاتلناهم بأسلحة بدائية"، مشيراً إلى أن السعودية بقيت صامته حتى نفذت الإمارات الانقلاب، ووصف صمتها بـ"المريب".
وأشار إلى أنه يتم ترحيله مع آخرين من اليمن إلى الرياض، عبر مطار عدن، عقب سرقة ونهب أشياءهم.