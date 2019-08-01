عاجل : الانفصالي بن بريك يتحدى السعودية والتحالف ويعلن التمرد

الأحد 11 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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انقلب المدعو هاني بن بريك مجددا واعلن رفضه انسحاب مليشيات الانتقالي من المواقع التي سيطرتها عليها في عدن (جنوبي اليمن).

واعلن نائب رئيس مايسمى المجلس الانتقالي هاني بن بريك، في خطاب متلفز (شاهده مأرب برس) الاحد ،انه يرفض دعوة السعودية والتحالف لانسحاب قوات المجلس من مؤسسات حكومية والوية تم السيطرة عليها.

بن بريك قال متحديا السعودية ان :« قوات الانتقالي لن تنسحب حتى ولو قامت السعودية بقصف الشعب كله».

وكان التحالف قد دعا مليشيات الانتقالي الى الانسحاب الفوري من المواقع التي سيطرت عليه وشن غارات بعد ذلك على مواقع لمليشيات الانتقالي ، قال انها تشكل تهديدا للحكومة الشرعية ، متوعدا بالمزيد من الضربات اذا لم يلتزم الانتقالي بما جاء في بيان التحالف.

ومع ان التحالف اعلن اليوم الاحد قبول ما يسمى المجلس الانتقالي الدعوة التي وجهتها السعودية لعقد اجتماع عاجل ، الا انه اشترط انسحاب مليشيات الانتقالي قبل عقد الاجتماع ، وهو ما رفضه بن بريك ، ما يعد تمردا جديدا وتحدي واضح من الانفصاليين للسعودية والتحالف.