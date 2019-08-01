اعلان هام من التحالف والانفصالي عيدروس يرضخ .. شرط واحد لانعقاد اجتماع الرياض والكشف عن هوية القوات الجديدة بعد انسحاب مليشيات الانتقالي

الأحد 11 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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أعلن مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، أن قوات مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بدأت بالانسحاب من بعض المواقع التي سيطرت عليها مؤخراً في عدن، وعلى رأسها المناطق المحيطة بقصر المعاشيق.

وقال المصدر: "نرحب بخطوات المجلس الانتقالي الأولية، ونراقب الانسحاب الكامل من المواقع التي سيطر عليها".

كما أفاد بأن رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، أبلغ قيادة التحالف في عدن قبوله بكافة مطالب التحالف، بما فيها الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها، ويقبل الدعوة للاجتماع في المملكة العربية السعودية.

وقبل ذلك، استهدف التحالف إحدى المناطق في عدن التي تشكل تهديداً مباشراً على أحد المواقع المهمة التابعة للحكومة الشرعية.

وأكد التحالف أن هذه العملية الأولى، وستليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان قوات التحالف، مشدداً على أن الفرصة ما زالت سانحة للمجلس الانتقالي للانسحاب الفوري والكامل من المواقع التي استولى عليها بالقوة.

كذلك جدد التأكيد على أن التحالف سيتولى حماية المواقع التي ينسحب منها المجلس الانتقالي، وعلى أن يعقد اجتماع في السعودية حال تنفيذ المجلس الانتقالي لمطالب التحالف بالكامل.

وأعلن ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن، عن ‏استجابة المجلس، لطلبات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، وذلك بعد تهديد التحالف باستخدام "القوة العسكرية"، إثر سيطرة الانفصاليين الجنوبيين على مقر الحكومة المعترف بها دوليا في عدن.

وقال المتحدث باسم "المجلس الانتقالي الجنوبي" نزار هيثم، فجر الأحد، إن المجلس قرر الاستجابة لبيان قيادة تحالف والالتزام التام بإيقاف إطلاق النار. وأضاف أن المجلس الجنوبي "يرحب بدعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية للحوار ويعلن جاهزيته له"، بحسب بيان على موقع المجلس.

وكانت قيادة التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية طالب بـ"وقف فوري" لإطلاق النار في عدن، اعتبارا من الساعة الواحدة صباح الأحد، مؤكدة أنها "ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك"، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي.

وقال المالكي، في بيان، إن "قيادة التحالف تدعو كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة".

وأكد المالكي على رفض قيادة التحالف لخطوات "المجلس الانتقالي الجنوبي"، ودعا المالكي "كافة الأطراف والمكونات التي نشب بينها القتال إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الارهابية الأخرى كتنظيمي القاعدة وداعش"، على حد تعبيره.

من جانبها، أعلنت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية، التزامها بوقف إطلاق النار. ورحبت الحكومة اليمنية بالدعوة التي وجهتها السلطات السعودية إلى الأطراف اليمنية لعقد اجتماع عاجل في السعودية.