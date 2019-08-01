وكالة دولية تكشف مصير وزير الداخلية ”الميسري“ وكيف تم إخراج الوزير ”الجبواني“ من ”عدن“

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نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر حكومي يمني تأكيده "وصول نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في الحكومة اليمنية أحمد الميسري، ومعه وزير النقل صالح الجبواني، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة إلى العاصمة السعودية الرياض مساء السبت".
وأكد المصدر "أن الوزيرين وقائد المنطقة العسكرية وصلوا إلى الرياض على متن طائرة سعودية أقلتهم من عدن، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل".
وتضاربت الأنباء خلال الساعات الماضية بشأن مصير وزير الداخلية أحمد الميسري، الذي اقتحمت ميلشيات الانتقالي الإماراتي لمنزله في مدينة عدن، وفرضت سيطرتها على قصر المعاشيق، مقر الحكومة، السبت، بعد مغادرة مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين موالين لها على متن عربات مدرعة سعودية.