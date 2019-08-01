التحالف ينفذ أول عملية عسكرية ضد مليشيا الانقلاب في ”عدن“

الأحد 11 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 2603

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، صباح اليوم الأحد، أنه استهدف أحد المناطق التي "تشكل تهديدا من جانب الانفصاليين ضد الحكومة اليمنية الشرعية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن".



وقال التحالف إنها العملية الأولى التي ينفذها في هذا الصدد، وستليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان وقف إطلاق النار في عدن والذي يهدد باستخدام القوة ضد المخالفين، بحسب قناة العربية السعودية.



وأضاف التحالف: "لا تزال الفرصة سانحة لعناصر المجلس الانتقالي للانسحاب الفوري من المواقع التي سيطر عليها بالقوة في عدن".





وكان التحالف قد طلب وقفا فوريا لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة اعتبارا من الواحدة فجر الأحد بتوقيت اليمن، وانتهت هذه المهلة فعليا.



وذكر مصدر مسؤول في التحالف العربي للعربية، ان "قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن بدأت الانسحاب من بعض المواقع التي سيطرت عليها مؤخرا".