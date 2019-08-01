وكالة دولية تكشف مصير وزير الداخلية ”الميسري“ وكيف تم إخراج الوزير ”الجبواني“ من ”عدن“ التحالف ينفذ أول عملية عسكرية ضد مليشيا الانقلاب في ”عدن“ «بن سلمان»ينسف أحلام «الانفصاليين»ويُفاجئهم بموقف صادم من انقلابهم على «الشرعية» «الحوثيون» يختطفون قيادي «إصلاحي» وعدد من المعلمين وتقتادتهم إلى سجن الامن السياسي - أسماء تفاصيل دعوة عاجلة وجهتها الخارجية السعودية لـ«الحكومة اليمنية» ومليشيات «الانتقالي» عاجل: التحالف يعلن الحرب على مليشيا الانقلاب في عدن ويمهل الانقلابيين ساعتين عاجل : مسئول رفيع يكشف حقيقة اخراج «الميسري والجبواني وفضل» من عدن وأين هم عاجل : الحكومة اليمنية تواجه الامارات وتكاشفها وتوجه طلبا عاجلا وتتهمها رسميا بعد اداء الركن الاعظم .. نفير وتأهب وطائرات عمودية في المشاعر المقدسة عمليات سلب ونهب واعتداءات واحراق تطال محلات أبناء المحافظات الشمالية في ”عدن“
أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، صباح اليوم الأحد، أنه استهدف أحد المناطق التي "تشكل تهديدا من جانب الانفصاليين ضد الحكومة اليمنية الشرعية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن".
وقال التحالف إنها العملية الأولى التي ينفذها في هذا الصدد، وستليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان وقف إطلاق النار في عدن والذي يهدد باستخدام القوة ضد المخالفين، بحسب قناة العربية السعودية.
وأضاف التحالف: "لا تزال الفرصة سانحة لعناصر المجلس الانتقالي للانسحاب الفوري من المواقع التي سيطر عليها بالقوة في عدن".
وكان التحالف قد طلب وقفا فوريا لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة اعتبارا من الواحدة فجر الأحد بتوقيت اليمن، وانتهت هذه المهلة فعليا.
وذكر مصدر مسؤول في التحالف العربي للعربية، ان "قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن بدأت الانسحاب من بعض المواقع التي سيطرت عليها مؤخرا".