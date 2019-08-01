«بن سلمان»ينسف أحلام «الانفصاليين»ويُفاجئهم بموقف صادم من انقلابهم على «الشرعية» «الحوثيون» يختطفون قيادي «إصلاحي» وعدد من المعلمين وتقتادتهم إلى سجن الامن السياسي - أسماء تفاصيل دعوة عاجلة وجهتها الخارجية السعودية لـ«الحكومة اليمنية» ومليشيات «الانتقالي» عاجل: التحالف يعلن الحرب على مليشيا الانقلاب في عدن ويمهل الانقلابيين ساعتين عاجل : مسئول رفيع يكشف حقيقة اخراج «الميسري والجبواني وفضل» من عدن وأين هم عاجل : الحكومة اليمنية تواجه الامارات وتكاشفها وتوجه طلبا عاجلا وتتهمها رسميا بعد اداء الركن الاعظم .. نفير وتأهب وطائرات عمودية في المشاعر المقدسة عمليات سلب ونهب واعتداءات واحراق تطال محلات أبناء المحافظات الجنوبية في ”عدن“ عاجل : مصادر تكشف حقيقة اقتحام وسقوط «قصر المعاشيق» والجهة المسيطرة عليه الآن ومن يتواجد بداخله مصدر عسكري مسئول يكشف لمأرب برس حقيقة سقوط 37 موقعا تابعا لقوات الشرعية
أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان موقف المملكة الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره ثابت لا يتغير. وشدد على أن «المملكة لن تقبل إشعال فتنة جديدة هي بمثابة إعلان حرب على الشعب اليمني الشقيق الذي عانى طويلا من»هذه الأزمة.
وأشار في سلسلة تغريدات عبر حسابه في «تويتر»، اليوم (الأحد)، إلى أن ما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من المليشيات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الحوثيين والقاعدة وداعش.
وأعرب نائب وزير الدفاع عن رفض المملكة لأي استخدام للسلاح في عدن والإخلال بالأمن والاستقرار، ودعا لضبط النفس وتغليب الحكمة ومصلحة الدولة اليمنية. وقال «لذلك دعت المملكة لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة».
وأضاف الأمير خالد بن سلمان «واجب المملكة دعم والحفاظ على الشرعية في اليمن وتقديم كافة سبل الدعم للشعب اليمني الشقيق، والتطورات المؤسفة في عدن تسببت في تعطيل العمل الإنساني والإغاثي وهو أمر لا تقبله المملكة».
ولفت إلى أن المجتمع الدولي أكد اليوم على مواقفهم الرافضة تجاه ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن.