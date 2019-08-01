«الحوثيون» يختطفون قيادي «إصلاحي» وعدد من المعلمين وتقتادتهم إلى سجن الامن السياسي - أسماء

الأحد 11 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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اختطفت مليشيات الحوثي الانقلابية، قيادي بالتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ذمار، بالاضافة ال عددا من التربويين في مديرية وصاب العالي بالمحافظة.

وقالت مصادر حقوقية إن مليشيات الحوثي اختطفت رئيس فرع حزب الإصلاح في وصاب الأستاذ عبده هلال ومدير مدرسة النور بني شعيب محمد محسن وسحلتهم بالقوة واعتدت عليهم بالضرب بأعقاب البنادق واقتادتهم إلى سجن الامن السياسي في المحافظة بتهمة استلام رواتبهم في السلك التربوي من الحكومة الشرعية

كما اختطفت مليشيات الحوثي منذ بداية شهر أغسطس الجاري أكثر من 20 مدنيا