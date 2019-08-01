«بن سلمان»ينسف أحلام «الانفصاليين»ويفاجئهم بموقف صادم من تمردهم بـ«عدن» «الحوثيون» يختطفون قيادي «إصلاحي» وعدد من المعلمين وتقتادتهم إلى سجن الامن السياسي - أسماء تفاصيل دعوة عاجلة وجهتها الخارجية السعودية لـ«الحكومة اليمنية» ومليشيات «الانتقالي» عاجل: التحالف يعلن الحرب على مليشيا الانقلاب في عدن ويمهل الانقلابيين ساعتين عاجل : مسئول رفيع يكشف حقيقة اخراج «الميسري والجبواني وفضل» من عدن وأين هم عاجل : الحكومة اليمنية تواجه الامارات وتكاشفها وتوجه طلبا عاجلا وتتهمها رسميا بعد اداء الركن الاعظم .. نفير وتأهب وطائرات عمودية في المشاعر المقدسة عمليات سلب ونهب واعتداءات واحراق تطال محلات أبناء المحافظات الجنوبية في ”عدن“ عاجل : مصادر تكشف حقيقة اقتحام وسقوط «قصر المعاشيق» والجهة المسيطرة عليه الآن ومن يتواجد بداخله مصدر عسكري مسئول يكشف لمأرب برس حقيقة سقوط 37 موقعا تابعا لقوات الشرعية
اختطفت مليشيات الحوثي الانقلابية، قيادي بالتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ذمار، بالاضافة ال عددا من التربويين في مديرية وصاب العالي بالمحافظة.
وقالت مصادر حقوقية إن مليشيات الحوثي اختطفت رئيس فرع حزب الإصلاح في وصاب الأستاذ عبده هلال ومدير مدرسة النور بني شعيب محمد محسن وسحلتهم بالقوة واعتدت عليهم بالضرب بأعقاب البنادق واقتادتهم إلى سجن الامن السياسي في المحافظة بتهمة استلام رواتبهم في السلك التربوي من الحكومة الشرعية
كما اختطفت مليشيات الحوثي منذ بداية شهر أغسطس الجاري أكثر من 20 مدنيا