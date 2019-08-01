تفاصيل دعوة عاجلة وجهتها الخارجية السعودية لـ«الحكومة اليمنية» ومليشيات «الانتقالي»

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وجهت المملكة العربية السعودية مساء اليوم السبت 10 اغسطس 2019 م دعوة للحكومة اليمنية ولقيادات مليشيات الانتقالي في عدن لعقد اجتماع عاجل في بالمملكة.
ونقل الحساب الرسمي التابع لوزارة الخارجية السعودية على تويتر عن مصدر مسؤول بالوزارة قولة ان :"الاجتماع لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، وذلك للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنا مستقراً".
وأوضح المصدر بأن الدعوة جائت بعد ان تابعت المملكة العربية السعودية بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.