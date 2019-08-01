عاجل : مسئول رفيع يكشف حقيقة اخراج «الميسري والجبواني وفضل» من عدن وأين هم

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كشف مسئول يمني رفيع في الحكومة الشرعية اليوم السبت عن مصير ثلاث شخصيات حكومية بارزة ، عقب الانقلاب الذي شهدته العاصمة عدن من قبل مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي.
وقال وزير الثقافة اليمني ان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير النقل وقائد المنطقة العسكرية الرابعة في مكان آمن بعدن ، وهو ما ينفي اخبار مغادرتهم او اخراجهم من عدن حتى الان.
وكانت وكالة الاناضول قالت في وقت سابق اليوم ان مصفحات عسكرية تابعة للتحالف نقلت وزير الداخلية احمد الميسري من منزله فجرا الى مقر التحالف في البريقة .
ولاحقا افادت مصادر مأرب برس بأن مليشيات الانتقالي اقتحمت منزل الميسري وقامت بنهبه.