عاجل : الحكومة اليمنية تواجه الامارات وتكاشفها وتوجه طلبا عاجلا وتتهمها رسميا

السبت 10 أغسطس-آب 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قالت وزارة الخارجية اليمنية قبل قليل ان الجمهورية اليمنية تحمّل ما يسمى المجلس الانتقالي والإمارات تبعات الانقلاب على الشرعية في عدن.

وطلبت الخارجية اليمنية ،من الإمارات وقف دعمها المادي والعسكري للمجاميع المتمردة على الدولة.

وفي اول اتهام رسمي وصريح قالت الخارجية اليمنية في تغريدات تابعها مأرب برس على حسابها الرسمي في تويتر اليوم السبت نقلا عن نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي ان« انقلاب المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على الشرعية يخالف الهدف الرئيسي للتحالف».