عمليات سلب ونهب واعتداءات واحراق تطال محلات أبناء المحافظات الجنوبية في ”عدن“

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أفادت مصادر محلية، مساء السبت 10 اغسطس/آب، بتجدد أعمال والنهب والاعتداءات على محلات وبسطات أبناء المحافظات الشمالية واحراقها في العاصمة المؤقتة عدن(جنوب اليمن)، بعد سقوطها بأيدي مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“.
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان ”عناصر تابعة للحزام الأمني، في منطقة البريقة، قامت بإحراق بسطات ومحلات بيع خضار وفواكه مملوكة لمواطنين من ابناء المحافظات الشمالية في سوق بانافع“.
واشارت المصادر الى ان ”عمليات سطو ونهب، طالت عدد من المحلات التجارية في مناطق عدة في عدن، كما تم احراق مطعم شعبي في صيرة“.
وأكدت المصادر استنكار الأهالي لتصرفات أفراد العصابات وما يلحقه من أذى بممتلكات الآخرين الأبرياء الذين لا علاقة لهم بما يدور من مواجهات مسلحة في عدن.