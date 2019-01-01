عاجل : مصادر تكشف حقيقة اقتحام وسقوط «قصر المعاشيق» والجهة المسيطرة عليه الآن ومن يتواجد بداخله

السبت 10 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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أفادت مصادر حكومية يمنية، السبت، بأن قصر المعاشيق في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تحت سيطرة الحكومة الشرعية، (وفقا لقناة العربية).

وقالت القناه ان عدد من الوزارء (لم تحددهم او تسميهم) مايزالون داخل قصر المعاشيق.

وسقطت معسكرات الحرس الرئاسي بشكل مفاجئ اليوم السبت في عدن تباعا واعلنت مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي الانفصالي السيطرة عليها.

فيما تدوال ناشطون محسوبون على الانتقالي اخبارا عن اقتحام القصر الرئاسي في معاشيق بكريتر والسيطرة عليه.

ويبدو ان سقوط القصر لم يعد سوى مسألة وقت ، حيث انسحبت عدد من المدرعات السعودية التي كانت في محيطه ولا يعرف حجم القوة المتبقية داخله وهل ستقاوم اي هجوم ام سيجرى تسليمه للانفصاليين والانسحاب دون قتال.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان مقتضب اطلع عليه مأرب برس إن ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي نفذ انقلاباً على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في عدن.