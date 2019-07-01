مصدر عسكري مسئول يكشف لمأرب برس حقيقة سقوط 37 موقعا تابعا لقوات الشرعية

السبت 10 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشف مصدر عسكري مسئول في محور الجوف اليوم السبت ، حقيقة مزاعم مليشيات الحوثي الانقلابية السيطرة على عشرات المواقع التابعة لقوات الجيش اليمني في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

ونفى المصدر لمأرب برس مزاعم ما اعلنه ما يسمى المتحدث الرسمي للمليشيا عن سيطرتهم على مواقع في جبهه السليله بمديرية خب والشعف.

وقال المصدر : «ان المليشيا ورغم تركيزها على الهجمات المتكرره على جبهه السليله الا انهم يعودون في كل مرة يجرون قتلاهم ورائهم وذلك بفضل يقظة الابطال من مقاتلي محور الجوف الصامدين في الخطوط الامامية في مواجهة المشروع السلالي الايراني».

واكد المصدر ان« مقاتلي الجيش الوطني في محور الجوف مصرين على استكمال تحرير ماتبقى من مديريه خب والشعف».

وكان الحوثيون اعلنوا الايام الماضية، السيطرة على 37 موقعاً في عملية هجومية للمليشيات.

وزعم المتحدث العسكري للحوثيين المدعو يحيى سريع، أن "قواتهم تمكنت خلال الأيام الماضية من السيطرة على 37 موقعاً في خب والشعف بالجوف قبالة نجران في عملية هجومية نفذها مقاتلوا الجماعة.