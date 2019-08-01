الاشتراكي ”ياسين سعيد نعمان“ يعبر عن ابتهاجه وفرحه بـ”سقوط عدن“ بيد الانقلابيين 34 فندقا لحجاج اليمن في ”مكة“ و520 حافلة لنقلهم في المشاعر المقدسة والوكيل ”القرشي“ يعلن عن وفاة 6 حجاج هولاء هم اول «خونة الشرعية» الذين اعلنوا الانقلاب عليها والانضمام لـ مليشيات الانتقالي عاجل : الكشف عن مكان ومصير وزير الداخلية الميسري ومدرعات السعودية تنسحب من «معاشيق» بعد اسقاط العاصمة عدن .. اعلان اماراتي جديد وبن زايد يوجه دعوة ويدلي بتصريحات عاجل : عدن تسقط بيد الانفصاليين ومصير مجهول لقيادات الشرعية برقية مشتركة عاجلة الى الرئيس هادي .. المقدشي والنخعي يتوعدون الانقلابيين في عدن و 3 مناطق عسكرية تعلن النفير الجيش الوطني يعلن سيطرته على سلسلة جبال استراتيجية بـ«صعدة» بديل أندرويد.. هواوي تكشف النقاب عن نظام تشغيل هواتفها الخاص صحفي يمني يكشف لـ«مأرب برس»أسباب اعتراف «الحوثيين» بمقتل شقيق زعيمهم واين وكيف تم تصفيته وإعلامي «حوثي» يسرد الرواية الوحيدة
عبر سفير اليمن في المملكة المتحدة البريطانية ياسين سعيد نعمان، السبت 10 اغسطس/آب، عن بهجته وفرحه بسقوط العاصمة المؤقتة عدن بأيدي مليشيا الانقلاب التابعة لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“.
وكتب ”نعمان“ منشور على ”فيسبوك“ رصده ”مأرب برس“، تحت عنوان ”وجهة نظر أخيرة“، دعا فيه لـ”إحداث إصلاحات سياسية وادارية تمكن الجنوبيين من شراكة حقيقية في ادارة شئونهم كمرحلة وسيطة“.
وطالب القيادي الاشتراكي بـ”خطة شاملة بما في ذلك ترتيبات العملية السياسية القادمة بصيغة تجعل المشاركة تعبيراً عن استعداد لمناقشة كافة القضايا“.
واستباقا منه لانتقادات متابعيه لموقفه قال ”نعمان“: ”لن ارد على المتهافتين الذين لا يفتأون يغرفون من مستنقع ضلالهم القديم للاساءة، فمن شب على شيء شاب عليه“.
وختم السفير الاشتراكي منشوره بتهنئة عيديه قبل حلول العيد، قائلا: ”وعيد مبارك ، وكل عام وبلدنا والجميع بخير“.
وبعد 3 أيام من المعارك، سيطرت مليشيات ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، على العاصمة المؤقتة ”عدن“ واستولت على الوية الحماية العسكرية وقصر المعاشيق.