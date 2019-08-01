الاشتراكي ”ياسين سعيد نعمان“ يعبر عن ابتهاجه وفرحه بـ”سقوط عدن“ بيد الانقلابيين

السبت 10 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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عبر سفير اليمن في المملكة المتحدة البريطانية ياسين سعيد نعمان، السبت 10 اغسطس/آب، عن بهجته وفرحه بسقوط العاصمة المؤقتة عدن بأيدي مليشيا الانقلاب التابعة لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“.

وكتب ”نعمان“ منشور على ”فيسبوك“ رصده ”مأرب برس“، تحت عنوان ”وجهة نظر أخيرة“، دعا فيه لـ”إحداث إصلاحات سياسية وادارية تمكن الجنوبيين من شراكة حقيقية في ادارة شئونهم كمرحلة وسيطة“.

وطالب القيادي الاشتراكي بـ”خطة شاملة بما في ذلك ترتيبات العملية السياسية القادمة بصيغة تجعل المشاركة تعبيراً عن استعداد لمناقشة كافة القضايا“.

واستباقا منه لانتقادات متابعيه لموقفه قال ”نعمان“: ”لن ارد على المتهافتين الذين لا يفتأون يغرفون من مستنقع ضلالهم القديم للاساءة، فمن شب على شيء شاب عليه“.

وختم السفير الاشتراكي منشوره بتهنئة عيديه قبل حلول العيد، قائلا: ”وعيد مبارك ، وكل عام وبلدنا والجميع بخير“.

وبعد 3 أيام من المعارك، سيطرت مليشيات ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، على العاصمة المؤقتة ”عدن“ واستولت على الوية الحماية العسكرية وقصر المعاشيق.