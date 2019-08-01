الاشتراكي ”ياسين سعيد نعمان“ يعبر عن ابتهاجه وفرحه بـ”سقوط عدن“ بيد الانقلابيين 34 فندقا لحجاج اليمن في ”مكة“ و520 حافلة لنقلهم في المشاعر المقدسة والوكيل ”القرشي“ يعلن عن وفاة 6 حجاج هولاء هم اول «خونة الشرعية» الذين اعلنوا الانقلاب عليها والانضمام لـ مليشيات الانتقالي عاجل : الكشف عن مكان ومصير وزير الداخلية الميسري ومدرعات السعودية تنسحب من «معاشيق» بعد اسقاط العاصمة عدن .. اعلان اماراتي جديد وبن زايد يوجه دعوة ويدلي بتصريحات عاجل : عدن تسقط بيد الانفصاليين ومصير مجهول لقيادات الشرعية برقية مشتركة عاجلة الى الرئيس هادي .. المقدشي والنخعي يتوعدون الانقلابيين في عدن و 3 مناطق عسكرية تعلن النفير الجيش الوطني يعلن سيطرته على سلسلة جبال استراتيجية بـ«صعدة» بديل أندرويد.. هواوي تكشف النقاب عن نظام تشغيل هواتفها الخاص صحفي يمني يكشف لـ«مأرب برس»أسباب اعتراف «الحوثيين» بمقتل شقيق زعيمهم واين وكيف تم تصفيته وإعلامي «حوثي» يسرد الرواية الوحيدة
أكد الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي، السبت 10 اغسطس/آب، أن عملية التصعيد للحجاج اليمنيين إلى منى وعرفات تمت بيسر وسهولة ودون أدنى عراقيل.
وقال ”القرشي“ أن قطاع الحج والعمرة اتبع استراتيجية جديدة في تسكين الحجاج اليمنيين تعتمد على تقليص أعداد المباني وتوسيع حجمها مما يسهل على الوكالات تقديم الخدمات إليها، وكذا يسهل على الوزارة رقابة الخدمات ورعاية الحجاج.
وأوضح المشرف العام على لجان الحج الميدانية العاملة في موسم ١٤٤٠هحرية، أن عدد المساكن للحجاج بلغ ٣٤ فندقا بمكة المكرمة ذات مواصفات عالية وتتميز بقربها من مشعر منى.
وذكر بأن حجاج بلادنا تم تصعيدهم إلى منى وعرفات والتنقل بين المشاعر المقدسة بـ ٥٢٠ حافلة ذات موديلات حديثة، حرصا منا على توفير كامل الراحة لحجاجنا.
ولفت إلى أنه لم تسجل حوادث وفاة بسبب الازدحام او ماشابهه، حيث حصل ٦ حالات وفاة طبيعية منذ بداية الموسم منها حالة واحدة بدهس في الطائف.