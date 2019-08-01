34 فندقا لحجاج اليمن في ”مكة“ و520 حافلة لنقلهم في المشاعر المقدسة والوكيل ”القرشي“ يعلن عن وفاة 6 حجاج

السبت 10 أغسطس-آب 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي، السبت 10 اغسطس/آب، أن عملية التصعيد للحجاج اليمنيين إلى منى وعرفات تمت بيسر وسهولة ودون أدنى عراقيل.

وقال ”القرشي“ أن قطاع الحج والعمرة اتبع استراتيجية جديدة في تسكين الحجاج اليمنيين تعتمد على تقليص أعداد المباني وتوسيع حجمها مما يسهل على الوكالات تقديم الخدمات إليها، وكذا يسهل على الوزارة رقابة الخدمات ورعاية الحجاج.

وأوضح المشرف العام على لجان الحج الميدانية العاملة في موسم ١٤٤٠هحرية، أن عدد المساكن للحجاج بلغ ٣٤ فندقا بمكة المكرمة ذات مواصفات عالية وتتميز بقربها من مشعر منى.

وذكر بأن حجاج بلادنا تم تصعيدهم إلى منى وعرفات والتنقل بين المشاعر المقدسة بـ ٥٢٠ حافلة ذات موديلات حديثة، حرصا منا على توفير كامل الراحة لحجاجنا.

ولفت إلى أنه لم تسجل حوادث وفاة بسبب الازدحام او ماشابهه، حيث حصل ٦ حالات وفاة طبيعية منذ بداية الموسم منها حالة واحدة بدهس في الطائف.