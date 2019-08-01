هولاء هم اول «خونة الشرعية» الذين اعلنوا الانقلاب عليها والانضمام لـ مليشيات الانتقالي

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اعلن قائدان عسكريان بارزان اليوم السبت انشقاقهما عن الحكومة الشرعية والانضمام لما يسمى المجلس الانتقالي ،عقب ما شهدته عدن من تطورات اخيرة اليوم وسقوطها بيد الانفصاليين .
واعلن قائد القوات الخاصة بعدن اللواء فضل باعش، وقائد الشرطة العسكرية في محافظة لحج العقيد صبري طاهر ،انضمامهم لقوات ما يسمى المجلس الانتقالي في عدن.
وقال ”باعش“ في تسجيل مصور (شاهده مأرب برس) : «نحن في قيادة القوات الخاصة، ضباط وجنود وأفراد، نعلن انضمامنا إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس اللواء عيدروس الزبيدي».
وأضاف: «كل جنود وضباط وأفراد القوات الخاصة من أبناء الجنوب ينتمون للمقاومة الشعبية الجنوبية» وزعم ان انضمامه وقواته يأتي «حقنًا للدماء الجنوبية ومن أجل أرض الجنوب».
فيما اعلن صبري طاهر قائد الشرطة العسكرية التابعة للحكومة اليمنية في لحج، اليوم السبت، انضمامه وقواته إلى المليشيات التابعة لما يسمى المجلس الانتقالي.
وذكر المدعو هاني بن بريك أن ذلك تم خلال اتصال هاتفي معه على أن يتم إصدار بيان حول الأمر في وقت لاحق.