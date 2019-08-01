عاجل : الكشف عن مكان ومصير وزير الداخلية الميسري ومدرعات السعودية تنسحب من «معاشيق»

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كشفت مصادر اعلامية اليوم السبت عن مكان وزير الداخلية اليمني احمد الميسري ، عقب التطورات الاخيرة التي شهدتها العاصمة عدن وسيطرة مليشيات مايسمى المجلس الانتقالي على مواقع ومعسكرات هناك.
وقالت وكالة الاناضول ان قوات التحالف توجهت بثمان عربات مصفحة ونقلت وزير الداخلية من منزله فجرًا إلى مقرها في مدينة البريقة غربي محافظة عدن.
وفي وقت سابق قالت مصادر مأرب برس ان مليشيات الانتقالي اقتحمت منزل الميسري ونهبته.
وقبل قليل افادت مصادر محلية واعلامية متطابقة بمغادرة مدرعات سعودية وسودانية منطقة معاشيق في القصر الرئاسي في كريتر بعدن.
فيما انسحبت قوات معسكر بدر التابع للقوات الحكومية بخور مكسر .