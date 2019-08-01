بعد اسقاط العاصمة عدن .. اعلان اماراتي جديد وبن زايد يوجه دعوة ويدلي بتصريحات

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دعت الامارات الى حوار مسئول والتهدئة في عدن ، بعد ان ضمنت فيما يبدو سيطرة مليشيات الانتقالي على الوضع العسكري والميداني هناك ، وسقوط العاصمة المؤقتة بيد حلفائها اليوم السبت.
وأعلنت الإمارات انها قلقة إزاء استمرار المواجهات المسلحة التي تجري في عدن داعية إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.
ودعا عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ضرورة تركيز جهود جميع الأطراف على الجبهة الأساسية ومواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية والجماعات الإرهابية الأخرى والقضاء عليها.
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ودعا الوزير إلى حوار مسؤول وجاد من أجل إنهاء الخلافات والعمل على وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
واشار الى أن دولة الإمارات وكشريك فاعل في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية تقوم ببذل كافة الجهود للتهدئة وعدم التصعيد في عدن وفي الحث على حشد الجهود تجاه التصدي للانقلاب الحوثي وتداعياته.
وأضاف أنه من الضروري ولصعوبة الموقف أن يبذل المبعوث الأممي السيد مارتن غريفيثس جهوده في الضغط لإنهاء التصعيد الكبير الذي تشهده مدينة عدن لما للاقتتال الحالي من تداعيات سلبية على الجهود الأممية والتي تسعى جاهدة لتحقيق الأمن والاستقرار عبر المسار السياسي والحوار والمفاوضات.