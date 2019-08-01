عاجل : عدن تسقط بيد الانفصاليين ومصير مجهول لقيادات الشرعية

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شهدت عدن خلال الساعات القليلة الماضية اليوم السبت تطورات كبيرة ومعارك عنيفة وسقوط معسكرات للشرعية بيد ما يسمى مليشيات المجلس الانتقالي.
ومن ابرز تلك المعسكرات معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن.
وتحدثت مصادر مطلعة لمأرب برس ان سيناريو سقوط صنعاء في 2014 يتكرر اليوم في عدن في ظل صمت التحالف ودعم اماراتي كبير لمليشيات الانتقالي.
وفيما لم يعرف حتى الان مصير القيادات العسكرية والمدنية في الحكومة الشرعية ، تحدثت مصادرنا عن اقتحام مليشيات الانتقالي لمنزل الوزير الميسري ونهبه ومحاصرة قصر معاشيق بكريتر.
وقالت المصادر ان القوات الحكومية ورغم صمودها الا انها تواجه سلاح دولة في اشارة لدولة الامارات التي مكنت المليشيات الانفصالية من السلاح والعتاد .