الجيش الوطني يعلن سيطرته على سلسلة جبال استراتيجية بـ«صعدة»

السبت 10 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني، اليوم الجمعة، سيطرته على سلسلة جبال استراتيجية، على مشارف مركز مديرية كتاف، بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وسيطرت قوات الجيش الوطني، مسنودة بمقاتلات ومدفعية قوات تحالف دعم الشرعية على مواقع جديدة في مديرية كتاف بمحافظة صعده، وسقوط العشرات من المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح.

ونقلت وكالة سبأ، عن قائد محور كتاف العميد رداد الهاشمي قوله، "إن قوات الجيش الوطني سيطرت على سلسلة جبال "مسعود" المطلة على وادي الغول، و "جبال العُرف" الواقعة على مشارف مركز مديرية كتاف بصعدة.

وأسفرت العملية العسكرية عن قتل وجرح العشرات من عناصر مليشيا الانقلاب الحوثي فيما لاذ البقية بالفرار.