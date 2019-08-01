بديل أندرويد.. هواوي تكشف النقاب عن نظام تشغيل هواتفها الخاص

السبت 10 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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كشفت شركة "هواوي" النقاب عن نظام تشغيل الهواتف الخاص بها، HarmonyOS، الذي يمكن أن يستخدمه العملاق الصيني لتشغيل أجهزته الذكية كبديل مناسب لنظام "أندرويد".

وتعرضت "هواوي" لضغوط كبيرة بسبب القيود التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة، الأمر الذي وضع إشارة استفهام كبيرة حول قدرة الشركة على استخدام نظام "أندرويد" التابع لـ"غوغل"، على المدى الطويل.

وحاليا، تستخدم شركة "هواوي" نظام "أندرويد" لتشغيل هواتفها الذكية وغيرها من الأجهزة، ولكنها اعترفت بأنها تعمل على تطوير نظام التشغيل الخاص بها كخطة بديلة "B".

وفي مؤتمر مطوري الشركة في جنوب الصين، قالت "هواوي" إن HarmonyOS سيُستخدم لأول مرة في هاتف Honor الجديد- علامة تجارية فرعية للشركة- الذي ستُعلن عنه "هواوي" يوم السبت 10 أغسطس.

وقال الرئيس التنفيذي، ريتشارد يو، إنه يمكن استخدام نظام التشغيل الجديد في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية، بما في ذلك الساعات الذكية.

ومع ذلك، أوضح يو أن "أولوية" الشركة الصينية هي الاستمرار في استخدام "أندرويد" عبر أجهزتها، رغم أنه يمكن التحول بسهولة إلى نظام Harmony في أي وقت، إن لزم الأمر.

وكشف يو أيضا أن البرنامج الجديد سيكون مفتوحا، ما يعني أنه سيكون متاحا للآخرين لتثبيته كبرنامج تشغيل لأجهزتهم.

وقال المسؤول التنفيذي في "هواوي"، إن الشركة ترغب في أن يكون نظام التشغيل عالميا، و"ليس حكرا على "هواوي" وحدها".

ولم تكشف "هواوي" بعد عن مزيد من التفاصيل حول نظام التشغيل الخاص بها، بما في ذلك المحتوى والتطبيقات الأصلية، التي ستكون جزءا منه عند الإطلاق.

وقالت الشركة إنها تقوم بتطوير البرنامج لأكثر من عامين، ولكن أهميته لم تصبح ملّحة إلا في وقت سابق من هذا العام.