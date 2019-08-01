الجيش الوطني يعلن سيطرته على سلسلة جبال استراتيجية بـ«صعدة» بديل أندرويد.. هواوي تكشف النقاب عن نظام تشغيل هواتفها الخاص صحفي يمني يكشف لـ«مأرب برس»أسباب اعتراف «الحوثيين» بمقتل شقيق زعيمهم واين وكيف تم تصفيته وإعلامي «حوثي» يسرد الرواية الوحيدة ريال مدريد يكشف عن أرقام لاعبيه سامسونغ تطلق حاسبا متطورا آية في الأناقة مصادر عليمة الاطلاع تشرح لـ”مأرب برس“ خارطة الاشتباكات وتفاصيل الوضع في ”عدن“.. تعرف على مناطق سيطرة كل طرف بعد 3 أيام من المعارك الائتلاف الوطني الجنوبي يتحدث عن إنقلاب مكتمل الأركان بـ«عدن»ويوجه طلباً هاماً لـ«هادي» و«التحالف» الرئيس «هادي» يُكلّف وزير الأوقاف بزيارة هذه الفئة من الحجاج «اليمنيين» مصادر مقربة من ”بن زايد“ تكشف عن ”حوار الساعات الأخيرة“ بخصوص ”تمرد عدن“ و”تحولات كبيرة“ في المشهد اليمني.. هل سيُعلَن ”فك الارتباط“ ؟ قفزة جديدة لـ«الدولار والسعودي» أمام الريال اليمني - أسعار الصرف
كشفت "سامسونغ" مؤخرا عن حاسب Galaxy Book S الشخصي المتطور، بمواصفات متطورة وشكل أنيق ومميز.
جاء الحاسب الجديد بهيكل أنيق من المعدن، يعتبر واحدا من أكثر هياكل الحواسب المحمولة خفة ونحافة في العالم، مزودا بشاشة متطورة تعمل باللمس بمقاس 13.3 إنش، وبطارية تكفيه ليعمل 23 ساعة.
كما يدعم هذا الحاسب القدرة على الاتصال بشبكات LTE، وشبكات بلوتوث وWi-Fi، وزود بمنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية، وسماعات AKG تمنحه القدرة على عرض الأصوات بدقة مذهلة، تعمل مع تقنية Dolby Atmos.
وزود Galaxy Book S بمعالج Snapdragon 8cx الذي طور بتقنية (7نانومتر)، والذي يمنحه قدرة أكبر على الأداء مقارنة بحواسب Galaxy Book 2، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية SSD بسعة 265 و512 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت.
وحصل على إضاءة خلفية للوحة المفاتيح، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة، وتقنيات تساعده على تقنين البطارية.