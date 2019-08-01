سامسونغ تطلق حاسبا متطورا آية في الأناقة

السبت 10 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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كشفت "سامسونغ" مؤخرا عن حاسب Galaxy Book S الشخصي المتطور، بمواصفات متطورة وشكل أنيق ومميز.

جاء الحاسب الجديد بهيكل أنيق من المعدن، يعتبر واحدا من أكثر هياكل الحواسب المحمولة خفة ونحافة في العالم، مزودا بشاشة متطورة تعمل باللمس بمقاس 13.3 إنش، وبطارية تكفيه ليعمل 23 ساعة.

كما يدعم هذا الحاسب القدرة على الاتصال بشبكات LTE، وشبكات بلوتوث وWi-Fi، وزود بمنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية، وسماعات AKG تمنحه القدرة على عرض الأصوات بدقة مذهلة، تعمل مع تقنية Dolby Atmos.

وزود Galaxy Book S بمعالج Snapdragon 8cx الذي طور بتقنية (7نانومتر)، والذي يمنحه قدرة أكبر على الأداء مقارنة بحواسب Galaxy Book 2، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية SSD بسعة 265 و512 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت.

وحصل على إضاءة خلفية للوحة المفاتيح، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة، وتقنيات تساعده على تقنين البطارية.